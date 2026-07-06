BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Performance im Blick
|
06.07.2026 10:03:54
DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit BASF-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 43,07 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das BASF-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 232,180 BASF-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 093,57 EUR, da sich der Wert eines BASF-Papiers am 03.07.2026 auf 47,78 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 11 093,57 EUR entspricht einer Performance von +10,94 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von BASF belief sich zuletzt auf 42,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: BASF
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