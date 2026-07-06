DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BASF-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit BASF-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 43,07 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das BASF-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 232,180 BASF-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 093,57 EUR, da sich der Wert eines BASF-Papiers am 03.07.2026 auf 47,78 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 11 093,57 EUR entspricht einer Performance von +10,94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BASF belief sich zuletzt auf 42,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at