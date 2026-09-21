BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|BASF-Investment im Blick
|
21.09.2026 10:03:43
DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BASF von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die BASF-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 42,82 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 23,354 BASF-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 205,51 EUR, da sich der Wert eines BASF-Papiers am 18.09.2026 auf 51,62 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 20,55 Prozent vermehrt.
BASF wurde jüngst mit einem Börsenwert von 44,51 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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