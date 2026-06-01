BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|BASF-Investment im Blick
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01.06.2026 10:04:06
DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BASF von vor einem Jahr abgeworfen
Am 01.06.2025 wurde das BASF-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen BASF-Anteile letztlich bei 42,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das BASF-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,358 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119,86 EUR, da sich der Wert eines BASF-Papiers am 29.05.2026 auf 50,82 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 119,86 EUR entspricht einer Performance von +19,86 Prozent.
Jüngst verzeichnete BASF eine Marktkapitalisierung von 45,01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: BASF
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