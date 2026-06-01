DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BASF von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in BASF-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 01.06.2025 wurde das BASF-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen BASF-Anteile letztlich bei 42,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das BASF-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,358 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119,86 EUR, da sich der Wert eines BASF-Papiers am 29.05.2026 auf 50,82 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 119,86 EUR entspricht einer Performance von +19,86 Prozent.

Jüngst verzeichnete BASF eine Marktkapitalisierung von 45,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at