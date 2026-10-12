DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen BASF-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades BASF-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des BASF-Papiers betrug an diesem Tag 78,33 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BASF-Aktie investiert, befänden sich nun 12,767 BASF-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 659,77 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 51,68 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 34,02 Prozent verkleinert.

BASF wurde jüngst mit einem Börsenwert von 44,56 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at