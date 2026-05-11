BASF Aktie

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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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Langfristige Performance 11.05.2026 10:04:47

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen BASF-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden BASF-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die BASF-Aktie bei 47,11 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die BASF-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,123 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.05.2026 gerechnet (51,65 EUR), wäre die Investition nun 109,64 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,64 Prozent erhöht.

Der Marktwert von BASF betrug jüngst 45,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BASF

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