BASF Aktie

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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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BASF-Anlage im Blick 28.09.2026 10:03:45

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren BASF-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 28.09.2023 wurden BASF-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der BASF-Anteile betrug an diesem Tag 42,65 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 234,494 BASF-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 823,19 EUR, da sich der Wert einer BASF-Aktie am 25.09.2026 auf 50,42 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 18,23 Prozent gleich.

Insgesamt war BASF zuletzt 43,47 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BASF SE

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