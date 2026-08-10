BASF Aktie

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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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BASF-Investment im Blick 10.08.2026 10:03:54

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 5 Jahren gekostet

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in BASF eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 10.08.2021 wurde die BASF-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 67,48 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,819 BASF-Papiere. Die gehaltenen BASF-Papiere wären am 07.08.2026 763,19 EUR wert, da der Schlussstand 51,50 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 23,68 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von BASF belief sich jüngst auf 44,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BASF SE

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