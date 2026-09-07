DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in BASF gewesen.

BASF-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 65,25 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 153,257 BASF-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 177,78 EUR, da sich der Wert eines BASF-Anteils am 04.09.2026 auf 53,36 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,22 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete BASF eine Marktkapitalisierung von 46,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at