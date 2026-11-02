BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Lohnende BASF-Anlage?
|
02.11.2026 10:03:52
DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurde das BASF-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 62,21 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die BASF-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16,075 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 859,35 EUR, da sich der Wert eines BASF-Papiers am 30.10.2026 auf 53,46 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14,07 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 46,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: BASF SE
Nachrichten zu BASF
|
30.10.26
|ROUNDUP 3: Evonik stellt sich gegen Übernahme durch BASF - Tür aber offen (dpa-AFX)
|
30.10.26
|BASF-Aktie höher: Evonik lehnt höheres BASF-Angebot ab (finanzen.at)
|
30.10.26
|ROUNDUP 2: Evonik stellt sich gegen Übernahme durch BASF - Tür aber offen (dpa-AFX)
|
30.10.26
|ROUNDUP: Evonik stellt sich gegen Übernahme durch BASF - Tür aber offen (dpa-AFX)
|
30.10.26
|Evonik stellt sich gegen Übernahme durch BASF - Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
30.10.26
|'FT': Evonik wird erhöhte Offerte von BASF ablehnen (dpa-AFX)
|
29.10.26
|BASF-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG (finanzen.at)
|
29.10.26
|BASF-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Hold (finanzen.at)
Analysen zu BASF
|29.10.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|53,51
|0,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.