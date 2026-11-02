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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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Lohnende BASF-Anlage? 02.11.2026 10:03:52

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 5 Jahren gekostet

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in BASF-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurde das BASF-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 62,21 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die BASF-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16,075 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 859,35 EUR, da sich der Wert eines BASF-Papiers am 30.10.2026 auf 53,46 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14,07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 46,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BASF SE

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