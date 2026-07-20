BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
BASF-Investition im Blick 20.07.2026 10:04:24

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BASF-Investment von vor 10 Jahren verloren

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BASF-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen BASF-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der BASF-Aktie statt. Diesen Tag beendete das BASF-Papier bei 71,72 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in BASF-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,943 BASF-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.07.2026 gerechnet (48,55 EUR), wäre die Investition nun 676,87 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 32,31 Prozent eingebüßt.

BASF wurde jüngst mit einem Börsenwert von 42,99 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: BASF SE

Nachrichten zu BASF

mehr Nachrichten

Analysen zu BASF

mehr Analysen
17.07.26 BASF Outperform Bernstein Research
17.07.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
16.07.26 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.26 BASF Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BASF 48,23 -0,24% BASF

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt seitwärts tendiert, ist bei den deutschen Nachbarn ein moderates Plus zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen