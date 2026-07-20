BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|BASF-Investition im Blick
|
20.07.2026 10:04:24
DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BASF-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der BASF-Aktie statt. Diesen Tag beendete das BASF-Papier bei 71,72 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in BASF-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,943 BASF-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.07.2026 gerechnet (48,55 EUR), wäre die Investition nun 676,87 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 32,31 Prozent eingebüßt.
BASF wurde jüngst mit einem Börsenwert von 42,99 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: BASF SE
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