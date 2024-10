DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in BASF gewesen.

Am 07.10.2019 wurde die BASF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die BASF-Anteile bei 62,40 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die BASF-Aktie investierten, hätten nun 1,603 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der BASF-Aktie auf 48,24 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77,30 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 22,70 Prozent vermindert.

Der BASF-Wert an der Börse wurde auf 43,12 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

