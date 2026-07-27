BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Frühe Investition
|
27.07.2026 10:04:12
DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem BASF-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 45,65 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BASF-Aktie investiert, befänden sich nun 219,058 BASF-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 639,65 EUR, da sich der Wert eines BASF-Anteils am 24.07.2026 auf 48,57 EUR belief. Damit wäre die Investition 6,40 Prozent mehr wert.
BASF wurde am Markt mit 43,02 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: BASF SE
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