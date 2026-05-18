DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in BASF-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das BASF-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 68,97 EUR. Bei einem BASF-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,499 BASF-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 15.05.2026 763,09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 52,63 EUR belief. Mit einer Performance von -23,69 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von BASF betrug jüngst 46,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at