BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|
02.02.2026 10:04:30
DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 10 Jahren bedeutet
Am 02.02.2016 wurde die BASF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die BASF-Aktie an diesem Tag 58,91 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die BASF-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,975 Anteilen. Die gehaltenen BASF-Aktien wären am 30.01.2026 780,17 EUR wert, da der Schlussstand 45,96 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 21,98 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von BASF belief sich zuletzt auf 41,08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
