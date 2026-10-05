BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Profitable BASF-Anlage?
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05.10.2026 10:03:43
DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das BASF-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 64,61 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,548 BASF-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 77,27 EUR, da sich der Wert eines BASF-Papiers am 02.10.2026 auf 49,93 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,73 Prozent verringert.
BASF wurde jüngst mit einem Börsenwert von 43,05 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: BASF SE
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