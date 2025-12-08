BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Rentable BASF-Anlage?
|
08.12.2025 10:04:39
DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine BASF-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das BASF-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 71,20 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BASF-Aktie investiert, befänden sich nun 1,404 BASF-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BASF-Papiers auf 43,73 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,42 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,58 Prozent verringert.
BASF war somit zuletzt am Markt 39,09 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: BASF
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|43,38
|-0,64%
