DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BASF von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in BASF-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit BASF-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 69,76 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die BASF-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 143,349 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 22.05.2026 7 406,82 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 51,67 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,93 Prozent abgenommen.

BASF wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45,76 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at