DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BASF von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die BASF-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BASF-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 67,05 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 149,142 BASF-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 382,55 EUR, da sich der Wert einer BASF-Aktie am 12.06.2026 auf 49,50 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -26,17 Prozent.

Der BASF-Wert an der Börse wurde auf 43,84 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at