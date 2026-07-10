Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Profitabler Bayer-Einstieg?
|
10.07.2026 10:04:08
DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bayer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das Bayer-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 49,54 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Bayer-Aktie investierten, hätten nun 2,019 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.07.2026 102,35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 50,70 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 2,35 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Bayer einen Börsenwert von 48,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bayer
|
10.07.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Bayer im Minus trotz besserer Bilanzstruktur dank Apollo (dpa-AFX)
|
10.07.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
10.07.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
10.07.26