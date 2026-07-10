DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bayer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Bayer-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Bayer-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 49,54 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Bayer-Aktie investierten, hätten nun 2,019 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.07.2026 102,35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 50,70 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 2,35 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Bayer einen Börsenwert von 48,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at