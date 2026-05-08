Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Lukratives Bayer-Investment? 08.05.2026 10:03:59

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bayer-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bayer-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Bayer-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bayer-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Bayer-Papiers betrug an diesem Tag 23,42 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Bayer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,270 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 07.05.2026 159,82 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,43 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 59,82 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Bayer belief sich jüngst auf 37,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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