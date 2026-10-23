Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Lukrativer Bayer-Einstieg?
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23.10.2026 10:03:37
DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bayer-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die Bayer-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Bayer-Aktie bei 27,58 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,626 Bayer-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 44,21 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 160,30 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60,30 Prozent vermehrt.
Bayer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 43,85 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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