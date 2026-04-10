Bayer Aktie

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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Bayer-Investmentbeispiel 10.04.2026 10:03:36

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bayer von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bayer von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Bayer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Bayer-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bayer-Anteile an diesem Tag 19,89 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 502,715 Bayer-Aktien im Depot. Die gehaltenen Bayer-Aktien wären am 09.04.2026 20 334,81 EUR wert, da der Schlussstand 40,45 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 103,35 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Bayer einen Börsenwert von 39,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock

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