DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor 10 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Bayer-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Bayer-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Bayer-Papier 86,25 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bayer-Aktie investiert, befänden sich nun 11,595 Bayer-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 47,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 544,95 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 45,50 Prozent.

Jüngst verzeichnete Bayer eine Marktkapitalisierung von 38,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at