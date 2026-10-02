DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 02.10.2023 wurde das Bayer-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 44,87 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Bayer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,229 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2026 auf 45,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101,19 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,19 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Bayer belief sich jüngst auf 47,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at