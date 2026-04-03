Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Profitable Bayer-Anlage?
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03.04.2026 10:03:38
DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bayer-Investment von vor 10 Jahren verloren
Am 03.04.2016 wurde das Bayer-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Bayer-Papier 99,49 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Bayer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,051 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 398,98 EUR, da sich der Wert eines Bayer-Anteils am 02.04.2026 auf 39,70 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 60,10 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Bayer belief sich jüngst auf 39,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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