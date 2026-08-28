Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Hochrechnung
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28.08.2026 10:03:39
DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bayer-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem Bayer-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 27,93 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 35,810 Bayer-Aktien. Die gehaltenen Bayer-Anteile wären am 27.08.2026 1 736,08 EUR wert, da der Schlussstand 48,48 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 73,61 Prozent angezogen.
Bayer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 48,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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