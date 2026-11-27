Bei einem frühen Investment in Bayer-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Bayer-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Bayer-Papier bei 31,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Bayer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 315,856 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 683,51 EUR, da sich der Wert einer Bayer-Aktie am 26.11.2026 auf 52,82 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 66,84 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Bayer zuletzt 49,79 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at