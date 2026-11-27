Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Rentables Bayer-Investment?
|
27.11.2026 10:03:44
DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Bayer-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Bayer-Papier bei 31,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Bayer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 315,856 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 683,51 EUR, da sich der Wert einer Bayer-Aktie am 26.11.2026 auf 52,82 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 66,84 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Bayer zuletzt 49,79 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bayer
|
17:59
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:38
|EQS-PVR: Bayer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12:38
|EQS-PVR: Bayer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.11.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Bayer
|26.11.26
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|23.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|23.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|23.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|52,90
|0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.