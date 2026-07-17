Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Profitable Bayer-Anlage? 17.07.2026 10:03:58

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 5 Jahren verloren

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Bayer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Bayer-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Bayer-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 50,67 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Bayer-Aktie investierten, hätten nun 19,736 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 16.07.2026 941,78 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 47,72 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 5,82 Prozent.

Der Marktwert von Bayer betrug jüngst 46,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

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