Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Hochrechnung
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24.07.2026 10:03:37
DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Bayer-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Bayer-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 90,61 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Bayer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 110,368 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 23.07.2026 5 099,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 46,20 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49,01 Prozent abgenommen.
Bayer war somit zuletzt am Markt 46,14 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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