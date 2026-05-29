Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Bayer-Investment im Blick
|
29.05.2026 10:03:53
DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bayer-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Bayer-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 83,97 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Bayer-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,191 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bayer-Aktie auf 37,84 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 45,06 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,94 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Bayer einen Börsenwert von 37,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
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