DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bayer-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bayer-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Bayer-Anteile betrug an diesem Tag 55,96 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Bayer-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,787 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bayer-Aktie auf 44,17 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78,92 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,08 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Bayer einen Börsenwert von 41,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at