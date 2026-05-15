Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Lukrativer Bayer-Einstieg? 15.05.2026 10:03:59

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Bayer-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Bayer-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 53,30 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Bayer-Aktie investiert hat, hat nun 18,762 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 14.05.2026 716,32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,18 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 716,32 EUR, was einer negativen Performance von 28,37 Prozent entspricht.

Bayer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 37,30 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

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