Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Hochrechnung 19.06.2026 10:04:24

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bayer-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden Bayer-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Bayer-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 52,75 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Bayer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,896 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 18.06.2026 70,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,15 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,57 Prozent abgenommen.

Bayer war somit zuletzt am Markt 37,08 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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