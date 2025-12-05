Bayer Aktie

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

Bayer-Investition im Blick 05.12.2025 10:03:38

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 5 Jahren bedeutet

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bayer-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bayer-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 47,78 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Bayer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,093 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.12.2025 gerechnet (33,58 EUR), wäre das Investment nun 70,27 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 29,73 Prozent.

Am Markt war Bayer jüngst 33,65 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Analysen zu Bayer

02.12.25 Bayer Equal Weight Barclays Capital
02.12.25 Bayer Kaufen DZ BANK
02.12.25 Bayer Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
02.12.25 Bayer Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
