DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bayer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Bayer-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Bayer-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 58,94 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Bayer-Papier investiert hätte, hätte er nun 16,966 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 773,24 EUR, da sich der Wert eines Bayer-Papiers am 19.02.2026 auf 45,58 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,68 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Bayer belief sich zuletzt auf 45,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at