Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Lohnender Bayer-Einstieg?
|
13.11.2026 10:03:46
DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bayer von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Bayer-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 92,41 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in Bayer-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,082 Bayer-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 56,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,21 EUR wert. Damit wäre die Investition um 38,79 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Bayer einen Börsenwert von 55,76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bayer
|
12.11.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.11.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
11.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
11.11.26
|Börse Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
10.11.26
|Bayer-Aktie stärker: Asundexian darf in den USA auf den Markt (Dow Jones)
|
10.11.26
|ROUNDUP: Bayer darf Gerinnungshemmer Sunharbo auch in den USA verkaufen (dpa-AFX)
|
10.11.26
|Bayer-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG (finanzen.at)
|
10.11.26
|Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Bayer-Aktie mit Hold (finanzen.at)
Analysen zu Bayer
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|56,52
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.