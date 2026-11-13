Bayer Aktie

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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Lohnender Bayer-Einstieg? 13.11.2026 10:03:46

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bayer von vor 10 Jahren bedeutet

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bayer von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Bayer-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Bayer-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 92,41 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in Bayer-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,082 Bayer-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 56,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,21 EUR wert. Damit wäre die Investition um 38,79 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Bayer einen Börsenwert von 55,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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