Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Frühes Investment
|
06.02.2026 10:04:18
DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bayer von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Bayer-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Bayer-Anteile 94,87 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Bayer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 105,411 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.02.2026 auf 44,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 723,99 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 52,76 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Bayer zuletzt 44,03 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: Gil C / Shutterstock
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|45,54
|-1,61%
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.