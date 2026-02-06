Bayer Aktie

Frühes Investment 06.02.2026 10:04:18

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bayer von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Bayer-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Bayer-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Bayer-Anteile 94,87 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Bayer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 105,411 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.02.2026 auf 44,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 723,99 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 52,76 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Bayer zuletzt 44,03 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

06.02.26 Bayer Overweight Barclays Capital
06.02.26 Bayer Neutral UBS AG
06.02.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Bayer Overweight Barclays Capital
