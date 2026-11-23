Vor Jahren in Beiersdorf-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Beiersdorf-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Beiersdorf-Aktie bei 76,56 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Beiersdorf-Aktie investiert, befänden sich nun 1,306 Beiersdorf-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (79,18 EUR), wäre das Investment nun 103,42 EUR wert. Mit einer Performance von +3,42 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Beiersdorf einen Börsenwert von 17,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at