Profitable Beiersdorf-Anlage? 12.01.2026 10:03:45

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Beiersdorf-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Beiersdorf-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 92,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Beiersdorf-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,079 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 102,48 EUR, da sich der Wert eines Beiersdorf-Anteils am 09.01.2026 auf 95,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,48 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf belief sich zuletzt auf 20,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

