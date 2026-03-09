DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Beiersdorf-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Beiersdorf-Papier an diesem Tag 85,28 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 117,261 Beiersdorf-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 861,63 EUR, da sich der Wert einer Beiersdorf-Aktie am 06.03.2026 auf 84,10 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 1,38 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Beiersdorf belief sich jüngst auf 18,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at