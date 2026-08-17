Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Rentabler Beiersdorf-Einstieg?
|
17.08.2026 10:04:12
DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beiersdorf-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 17.08.2023 wurde die Beiersdorf-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 120,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,333 Beiersdorf-Anteilen. Die gehaltenen Beiersdorf-Aktien wären am 14.08.2026 652,67 EUR wert, da der Schlussstand 78,32 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 34,73 Prozent.
Beiersdorf wurde am Markt mit 17,08 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Beiersdorf AG
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
12.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
12.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
12.08.26
|Underperform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Beiersdorf-Aktie (finanzen.at)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
12.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Beiersdorf auf 72 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
11.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
11.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt am Dienstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Beiersdorf AG
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|25.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|77,16
|-1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit überschaubarem Minus -- DAX bleibt trotz leichten Verlusten in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ist wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.