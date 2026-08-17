Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Rentabler Beiersdorf-Einstieg? 17.08.2026 10:04:12

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beiersdorf-Investment von vor 3 Jahren verloren

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beiersdorf-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Beiersdorf eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 17.08.2023 wurde die Beiersdorf-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 120,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,333 Beiersdorf-Anteilen. Die gehaltenen Beiersdorf-Aktien wären am 14.08.2026 652,67 EUR wert, da der Schlussstand 78,32 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 34,73 Prozent.

Beiersdorf wurde am Markt mit 17,08 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Beiersdorf AG

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