Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Lohnendes Beiersdorf-Investment?
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04.05.2026 10:03:41
DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 04.05.2021 wurde das Beiersdorf-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 93,30 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,718 Beiersdorf-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 70,58 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 756,48 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 24,35 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf belief sich zuletzt auf 15,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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