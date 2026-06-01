DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Beiersdorf-Aktie Investoren gebracht.

Die Beiersdorf-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 96,82 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 103,284 Beiersdorf-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 145,22 EUR, da sich der Wert einer Beiersdorf-Aktie am 29.05.2026 auf 69,18 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28,55 Prozent verringert.

Beiersdorf war somit zuletzt am Markt 15,01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at