Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 19.10.2026 10:04:18

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor 5 Jahren verloren

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Beiersdorf-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Beiersdorf-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 93,20 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Beiersdorf-Aktie investiert, befänden sich nun 10,730 Beiersdorf-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Beiersdorf-Papiere wären am 16.10.2026 877,90 EUR wert, da der Schlussstand 81,82 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 12,21 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf belief sich zuletzt auf 17,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Beiersdorf AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Beiersdorf AG

mehr Analysen
19.10.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
13.10.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
09.10.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
06.10.26 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Beiersdorf Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 81,60 0,39% Beiersdorf AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen