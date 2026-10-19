Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Langfristige Investition
|
19.10.2026 10:04:18
DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Beiersdorf-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 93,20 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Beiersdorf-Aktie investiert, befänden sich nun 10,730 Beiersdorf-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Beiersdorf-Papiere wären am 16.10.2026 877,90 EUR wert, da der Schlussstand 81,82 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 12,21 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf belief sich zuletzt auf 17,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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