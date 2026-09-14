DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Beiersdorf-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Beiersdorf-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 121,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 82,440 Beiersdorf-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Beiersdorf-Papiers auf 73,32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 044,52 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 39,55 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 15,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at