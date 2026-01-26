Beiersdorf Aktie

Beiersdorf-Investment im Blick 26.01.2026 10:04:21

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Beiersdorf-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Beiersdorf-Aktien gewesen.

Das Beiersdorf-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 125,95 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 79,397 Beiersdorf-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 715,76 EUR, da sich der Wert eines Beiersdorf-Papiers am 23.01.2026 auf 97,18 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 22,84 Prozent.

Beiersdorf markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Beiersdorf AG

