DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Beiersdorf eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 09.11.2023 wurde das Beiersdorf-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 123,45 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,100 Beiersdorf-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 85,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 690,64 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 30,94 Prozent.

Am Markt war Beiersdorf jüngst 18,33 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at