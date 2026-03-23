Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Beiersdorf-Anlage unter der Lupe
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23.03.2026 10:04:34
DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Beiersdorf-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 127,20 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,862 Beiersdorf-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.03.2026 auf 72,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 571,86 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 42,81 Prozent.
Beiersdorf wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,90 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Beiersdorf AG
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