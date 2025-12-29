Beiersdorf Aktie

Beiersdorf-Anlage 29.12.2025 10:03:51

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Beiersdorf-Aktien gewesen.

Die Beiersdorf-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Beiersdorf-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 123,20 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Beiersdorf-Aktie investiert hat, hat nun 81,169 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 92,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 519,48 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 24,81 Prozent eingebüßt.

Der Beiersdorf-Wert an der Börse wurde auf 20,25 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Beiersdorf

Nachrichten zu Beiersdorf AGmehr Nachrichten