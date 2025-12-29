Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Beiersdorf-Anlage
|
29.12.2025 10:03:51
DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr eingebracht
Die Beiersdorf-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Beiersdorf-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 123,20 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Beiersdorf-Aktie investiert hat, hat nun 81,169 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 92,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 519,48 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 24,81 Prozent eingebüßt.
Der Beiersdorf-Wert an der Börse wurde auf 20,25 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Beiersdorf
Nachrichten zu Beiersdorf AGmehr Nachrichten
|
22.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
22.12.25
|Börse Frankfurt: DAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
22.12.25
|DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Beiersdorf-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.12.25