DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Beiersdorf eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Beiersdorf-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 119,15 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 83,928 Beiersdorf-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 591,69 EUR, da sich der Wert eines Beiersdorf-Papiers am 17.04.2026 auf 78,54 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 34,08 Prozent verkleinert.

Beiersdorf war somit zuletzt am Markt 17,16 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at