Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Rentable Beiersdorf-Anlage?
|
20.04.2026 10:03:41
DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr angefallen
Die Beiersdorf-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 119,15 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 83,928 Beiersdorf-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 591,69 EUR, da sich der Wert eines Beiersdorf-Papiers am 17.04.2026 auf 78,54 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 34,08 Prozent verkleinert.
Beiersdorf war somit zuletzt am Markt 17,16 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
17.04.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
17.04.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
17.04.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
17.04.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.04.26
|DAX-Handel aktuell: DAX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Beiersdorf AG
|14.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|31.03.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|27.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|31.03.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|27.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|09.01.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|31.03.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|27.03.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.03.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|77,44
|-1,43%